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Непогода в Киеве: авто плывут по дорогам, дерево убило женщину

Непогода в Киеве затопила дороги. А в Голосеевском районе на женщину упало дерево – она погибла.

Негода в Києві

Во время непогоды в Киеве на женщину упало дерево, спасти ее не удалось, сообщает Киев оперативный.

Инцидент произошел в Голосеевском районе. По данным СМИ, погибшей было 34 года. Детали инцидента устанавливаются.

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Сильный дождь в Киеве начался примерно в 21.30 и длился чуть больше часа. Ливень сопровождали шквальные порывы ветра и грозы.

В сетях появились фото и видео непогоды.

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Непогода в Киеве: авто плывут по дорогам, дерево убило женщину / 2 фотографии

К слову, в аэропорту Киев самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, а аэропорт временно закрыли.

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