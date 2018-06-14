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Потоп в Черновцах: авто превратились в моторные лодки

В Черновцах выпала полумесячная норма осадков. Город второй день утопает в воде по колено.

Об этом пишет местный сайт molbuk.ua.

Из-за дождей в городе подтоплено целый ряд улиц, под водой оказались также железнодорожные пути на вокзале.

По прогнозам синоптиков, осадки в городе продолжатся в пятницу и на выходных.

Черновчане активно публикуют фото и видео из разных районов города.

Читайте: В Украине резко ухудшится погода: надвигаются сильные ливни, град и шквалы

Летний дождь #чернівці #Черновцы #дождь

Публикация от KASHULIDZE KUSHNIRIUK (@eto_ya_eugenia)

Напомним, какой будет погода на выходных.

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