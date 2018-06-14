Сначала напоили. Двое парней изнасиловали 12-летнюю, третьего остановил прохожий

В Николаеве двое парней совершили надругательство над 12-летней девушкой, а третьему помешал только случайный прохожий.
18-летние ребята познакомили с девочкой 12 лет в местном парке, предложили прогуляться, напоили и двое парней изнасиловали ребенка по очереди во дворе многоэтажки, а третьему помешал случайный прохожий.
Все трое на данный задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы.
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Девушка сейчас находится в больнице, его состояние медики не комментируют. ребенку понадобится помощь психологов, чтобы забыть этот кошмар.
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Напомним, на Прикарпатье военные изнасиловали девочку и сняли это на камеру.
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