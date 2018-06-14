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Страшное ДТП под Киевом: BMW разорвало на части

В Ирпене произошло страшное ДТП, в результате которого авто разорвало на части. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Авария с пострадавшими произошла около 19.30 на улице Университетской в городе Ирпень, сообщает Киев оперативный.

По информации, спидометр одного из участников ДТП застыл на отметке 145 км/ч.

Водитель снес остановку и влетел в машины на парковке фитнес-клуба. По предварительным данным, пострадали 4 авто.

По словам свидетелей, водитель BMW имеет признаки алкогольного опьянения.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

На месте работают врачи скорой и полиция. Устанавливаются подробности и причины аварии.

Читайте: В Киеве произошел взрыв в авто, есть пострадавшие

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Страшное ДТП под Киевом: BMW разорвало на части / 12 фотографий

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