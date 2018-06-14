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В Киеве произошел взрыв в авто, есть пострадавшие

На улице Чернобыльской в Киеве произошел взрыв в припаркованном авто Волга. Четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Вибух авто в Києві

В Святошинском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо детей, двое из которых – в тяжелом состоянии, сообщает Нацполиция.

Эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

– Четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники, а также несколько бригад медиков.

Дети госпитализированы в больницу Охматдет. Полиция выясняет, что именно взорвалось.

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В Киеве произошел взрыв в авто, есть пострадавшие / 4 фотографии

К слову, во Львовской области столкнулись два микроавтобуса – один человек погиб, девять в больнице.

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