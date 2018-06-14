PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса - много пострадавших/

Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса – много пострадавших

Во Львовской области произошло столкновение микроавтобусов Mercedes Sprinter и Iveco.

ДТП

На трассе Киев – Чоп неподалеку от села Дубье (Львовская область) в результате столкновения двух микроавтобусов погиб пассажир, сообщает пресс-служба ГУ НП Львовской области.

Водитель микроавтобуса Iveco получил перелом бедра.

– Пассажиры Mercedes получили телесные повреждения различной степени тяжести (переломы, травмы, ушибы). В больницу доставлены девять человек, их диагнозы уточняются, – говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве легковушка въехала в фуру, есть пострадавшие

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

К слову, на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи города Люботин две легковушки столкнулись лоб в лоб.

Фото: пресс-служба ГУ НП Львовской области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка