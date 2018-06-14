Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса – много пострадавших

Во Львовской области произошло столкновение микроавтобусов Mercedes Sprinter и Iveco.

На трассе Киев – Чоп неподалеку от села Дубье (Львовская область) в результате столкновения двух микроавтобусов погиб пассажир, сообщает пресс-служба ГУ НП Львовской области.

Водитель микроавтобуса Iveco получил перелом бедра.

– Пассажиры Mercedes получили телесные повреждения различной степени тяжести (переломы, травмы, ушибы). В больницу доставлены девять человек, их диагнозы уточняются, – говорится в сообщении.

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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

К слову, на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи города Люботин две легковушки столкнулись лоб в лоб.

Фото: пресс-служба ГУ НП Львовской области