В ночь на 14 июня в центре Николаева двое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку.
В ночь на 14 июня в центре Николаева во дворе за магазином Сотка двое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку, сообщает 0512.ua.
Полицейские оперативно направились на отработку территории. Через некоторое время подозреваемых нашли и задержали.
Девочку госпитализировали в больницу, где ее состояние определяют медики.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Николаеве двое мужчин на улице изнасиловали 12-летнюю девочку / 4 фотографии
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К слову, в Коломые двое взрослых мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.
Фото: 0512.ua
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