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В Николаеве двое мужчин на улице изнасиловали 12-летнюю девочку

В ночь на 14 июня в центре Николаева двое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку.

Згвалтування

В ночь на 14 июня в центре Николаева во дворе за магазином Сотка двое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку, сообщает 0512.ua.

Полицейские оперативно направились на отработку территории. Через некоторое время подозреваемых нашли и задержали.

Девочку госпитализировали в больницу, где ее состояние определяют медики.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Николаеве двое мужчин на улице изнасиловали 12-летнюю девочку / 4 фотографии

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К слову, в Коломые двое взрослых мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.

Фото: 0512.ua

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