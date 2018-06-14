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В России избили фаната-гея, он останется инвалидом – СМИ

В Санкт-Петербурге напали на гея из Франции, который приехали на чемпионат мира по футболу.

В Санкт-Петербурге на француза напали двое мужчин и избили его на почве гомофобии, пишет Metro.

Пострадавший получил травмы головы и челюсти.

Позже подозреваемых задержали. Ими оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Расул Магомедов.

Об атаке в издании узнали из канала Telegram OperSlil, где объяснили, что “даже если раненные являются гомосексуалистами, это не оправдывает тех монстров, которые избили их”. Там также сообщается, что пострадавший француз останется инвалидом.

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Еще один инцидент произошел в Москве в понедельник, там пострадал фанат из Англии.

По словам англичанина, он был пьян и не помнит обстоятельства случившегося, но заявил, что пятеро россиян напали на него и ограбили возле банкомата.

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