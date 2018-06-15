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50 тыс. за жизнь! В Запорожье мать пыталась продать сына в рабство

В Запорожье полиция задержала женщину, которая пыталась продать своего 15-летнего сына с инвалидностью в трудовое рабство. Жизнь единственного ребенка она оценила в 50 тысяч гривен.

Жінка намагалася продати сина в рабство

14 июня во Запорожье полиция задержала женщину, которая пыталась продать своего 15-летнего сына.

Женщину поймали после того, как она получила деньги. Мать оценила ребенка в 50 тысяч гривен, сообщает Нацполиция.

По словам главы МВД Арсена Авакова, мать хотела продать сына с инвалидностью в трудовое рабство, чтобы “купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом и чтобы не претендовал на ее квартиру, когда вырастет”.

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50 тыс. за жизнь! В Запорожье мать пыталась продать сына в рабство / 3 фотографии

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Выяснилось, что семья состоит на учете службы по делам детей Александровского района города Запорожья.

Ранее женщину привлекали к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Открыто уголовное производство. Женщину задержали и направили в СИЗО. Ей грозит от 5 до 12 лет заключения. Продолжается досудебное расследование.

Мальчика передали в Центр социально-психологической реабилитации детей.

Ранее в Черкасской области задержали женщину, которая при выходе из роддома продала своего ребенка за 140 тыс. грн.

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