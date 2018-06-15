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Адреналина захотелось! В Киеве подростки бегают перед поездом метро

В киевском метро подростки прыгали на колии и бежали перед поездом.

Об этом сообщил очевидец Алексей Масловец на своей странице в Facebook.

Мужчина опубликовал снимки, на которых видно, как двое подростков бегают по рельсам на одной из станций киевского метрополитена.

В комментариях к записи Алексей рассказал, что от поезда подросткам удалось скрыться в специальном углублении на колее. Они не получили травм, но одна из пассажирок отлупила сумкой одного из экстремалов.

Читайте: На огромной скорости: в Киеве экстремалы бегали по крыше метро

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Адреналина захотелось! В Киеве подростки бегают перед поездом метро / 3 фотографии

Напомним, в Киеве подросток загорелся на крыше поезда.

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