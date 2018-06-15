Авария самолета в Жулянах: пассажиры сами выломали дверь и спаслись

Очевидцы аварийной посадки самолета в аэропорту Киев рассказали, что лайнер не просто выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки, – загорелось крыло, а спасаться пришлось самостоятельно.

За минуту до приземления самолета в Жулянах пассажиры чувствовали едкий дым на борту, сообщает 112 Украина.

– Перед посадкой ребята, которые сидели возле крыла, видели дым…Была плохая погода, начало трясти самолет, пассажиры упирались ногами, чтобы не бросало по сторонам…Мы садились на полосу, уже зная, что горит крыло. Мы выехали за границы полосы, на поле, крыло начало цеплять землю, отвалилоль шасси с одной стороны. Пошел очень едкий дым, – рассказала пассажирка.

При этом после посадки не были открыты все эвакуационные выходы, поэтому возникла паника.

– Эвакуации никакой не было…Свои ноги, свои руки. Нас ни о чем не предупредили. Мы выломали дверь и нам сказали: “Прыгайте, бегите, куда сможете”. Мы побежали, у всех паника. Все стоим под дождем, ветер. Кто-то упал, кто-то ударился. Скорой нет. Пожарные только приехали. Скорая приехала спустя два часа…В аэропорту ни валерьянки, ни воды. Все что нам предоставили – вода через два часа, – продолжила девушка, которая была в самолете.