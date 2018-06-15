Авария самолета в Жулянах: причины и кто ответит

Пассажирам самолета, совершившего аварийную посадку в Жулянах, пришлось самостоятельно спасаться. Эксперт рассказал, кто должен нести за это ответственность.

За безопасность пассажиров несет ответственность авиакомпания, заявил в комментрии изданию Слово и Дело эксперт авиационной отрасли Богдан Долинце.

При этом, по его словам, контроль за соблюдением всех требований авиакомпанией ведет Государственная авиационная служба, есть также регламенты, которые должна выполнять авиакомпания перед полетом.

– К сожалению, некоторые авиакомпании используют очень старые самолеты. Инцидент был именно с таким самолетом. В мире есть практика, что такие самолеты выводятся с флота и минимально эксплуатируются, переделываются в грузовые. То есть их использование для перевозки пассажиров ограничивается, – отметил специалист.

Комментируя реакцию служб, Долинце отметил, что в даном случае есть большие вопросы к организации работы в аэропорту. Он допускает, что службы ехали долго, потому что нужно пройти еще проверку безопасности, а на то нужно много времени.

– Почему не было дежурного транспорта? Служб на перроне? Это вопросы к аэропорту…В данной ситуации вопрос к владельцам авиакомпании, почему они довели до такого состояния флот, и к соответствующим службам, которые проводили проверку, и с другой стороны – к Госавиаслужбе, почему она не приняла надлежащих мер, – констатировал Долинце.

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Напомним, вечером 14 июня самолет компании Bravo, который выполнял рейс Анталия-Киев, при посадке в аэропорту Киеввыкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 169 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт не работал почти 5 часов.

Фото: Ukraine Aviation Museum