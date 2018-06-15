Копатели янтаря напали на полицейских на Ровенщине – 8 пострадавших

В Ровенской области произошли потасовки между полицией и протестующими копателями янтаря. В результате столкновения пострадали восемь полицейских.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Полиция заявляет, что протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни.
Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе схватки телесные повреждения получили работники полиции.
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По фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия транспортных коммуникаций следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 345 и части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины.
Через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств было возобновлено.
Напомним, как двое мужчин крушили припаркованные авто и напали на полицейских.