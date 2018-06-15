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Копатели янтаря напали на полицейских на Ровенщине – 8 пострадавших

В Ровенской области произошли потасовки между полицией и протестующими копателями янтаря. В результате столкновения пострадали восемь полицейских.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

 Так, вблизи села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автотрассу Киев-Ковель-Ягодин.

Полиция заявляет, что протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни.

Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе схватки телесные повреждения получили работники полиции.

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По фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия транспортных коммуникаций следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 345 и части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины.

Через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств было возобновлено.

Напомним, как двое мужчин крушили припаркованные авто и напали на полицейских.

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