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В Запорожской области в санатории отравились 30 детей

В отдельном оздоровительном комплексе Маяк АО Мотор Сич в Запорожской области отравились 30 человек, в том числе 28 детей, состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести.

Об этом сообщается в пятницу на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

По информации ведомства, сообщение от директора комплекса Маяк относительно жалоб детей на расстройство желудка поступило вечером 14 июня.

К вечеру в медицинский пункт лагеря обратилось 30 человек, в том числе 28 детей. Состояние этих больных было легкой и средней степени тяжести. Случаи заболевания детей зарегистрированы в 13-ти из 19-ти отрядов.

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Во время санитарно-эпидемиологического расследования обнаружены нарушения требований санитарного законодательства.

Для проведения лабораторных исследований Запорожская региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины отобрала 70 смывов с внешней среды, 18 суточных проб пищевых продуктов и 5 проб питьевой воды.

Напомним, 21 мая в николаевской школе в результате распыления неизвестного вещества эвакуировали около 400 детей.

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