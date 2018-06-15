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Под Одессой освободили из рабства около 30 человек

В Одесской области правоохранители освободили из рабства около 30 человек.

Звільненя з рабства

– Сегодня полицейские подразделения Крым реализовали оперативную информацию и в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов, – сообщил в Тwitter глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, среди освобожденных была беременна на 8-м месяце женщина.

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– Ее ни разу не показывали врачу, – подчеркнул он.

– На территории одного из консервных заводов в Одесской области правоохранители провели санкционированную проверку. Именно во время нее обнаружено около 30 человек, которые незаконно содержались в нечеловеческих условиях. Люди вынуждены были работать под угрозой физических расправ и моральных унижений, – уточняет ГПСУ.

По данным пограничников, среди удерживаемых – граждане Украины из разных регионов, в том числе из АР Крым, которые в поисках заработка попали в рабство.

Правоохранители задержали 3 подозреваемых.

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Под Одессой освободили из рабства около 30 человек / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Тернополе правоохранители задержали преступную группу, которая продавала людей в рабство в Турцию и ОАЭ.

Фото, видеоdpsu.gov.ua

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