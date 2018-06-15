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Семь швов на голове: почти 40 ромов жестоко избили подростков в Киеве

У железнодорожного вокзала в Киеве около 40 ромов напали на подростков.

Озверевшая толпа цыган чуть ли не до смерти избили 16-летнего парня, который вместе с компанией праздновал день рождения друга.

С бутылками, палками и кулаками почти сорок кочевников набросились на компанию подростков прямо у киевского железнодорожного вокзала.

Одному пострадавшему в больнице наложили 7 швов на голову, у него были также избиты руки и ноги.

Кто знает, как мог бы закончиться этот кошмар, если бы ромов не стали разгонять случайные прохожие.

Читайте: “Толока” в Голосеевском парке: Нацдружины разгромили лагерь цыган

Смотрите подробнее в сюжете Чрезвычайных новостей:

Напомним, ромы в Киеве новый лагерь и бьют прохожих.

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