Семь швов на голове: почти 40 ромов жестоко избили подростков в Киеве

У железнодорожного вокзала в Киеве около 40 ромов напали на подростков.
Озверевшая толпа цыган чуть ли не до смерти избили 16-летнего парня, который вместе с компанией праздновал день рождения друга.
С бутылками, палками и кулаками почти сорок кочевников набросились на компанию подростков прямо у киевского железнодорожного вокзала.
Одному пострадавшему в больнице наложили 7 швов на голову, у него были также избиты руки и ноги.
Кто знает, как мог бы закончиться этот кошмар, если бы ромов не стали разгонять случайные прохожие.
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Напомним, ромы в Киеве новый лагерь и бьют прохожих.
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