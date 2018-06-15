В Киеве водитель автобуса с детьми умер во время движения

В Киеве за рулем автобуса, в котором находилось 25 детей, скончался водитель.

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел утром, 15 июня, на улице Ивана Огиенко около Южного вокзала. Водителю автобуса Mercedes, который перевозил учеников языковой школы, на ходу стало плохо. Он потерял сознание и упал на руль.

Неуправляемый автобус съехал со своей полосы движения и задел Chevrolet Lacetti. Автобус удалось остановить учителю, который также находился в салоне.

В результате ДТП никто из детей или прохожих не пострадал. Медики, прибывшие на место инцидента, лишь констатировали смерть водителя автобуса.

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К слову, в Ирпене произошло страшное ДТП, в результате которого авто разорвало на части. Информация о количестве пострадавших уточняется.