Взрыв авто в Киеве: виновен ли владелец машины

Взрыв авто в Киеве рассматривают как теракт. Владельцем оставленного транспорта, возле которого накануне пострадали четверо детей, оказался участник АТО. В полиции не исключают, что взрывное устройство могло заложить в авто другое лицо, а не владелец.

Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

– Он является офицером запаса и участвовал в АТО – участник боевых действий, – заявил Крищенко.

Так, владельцу авто в настоящее время подозрений не предъявляли, но с ним работает следователь в одном из райуправления Киева. Также Крищенко сообщил, что владельца авто задержали в Ривненской области, куда он поехал накануне взрыва.

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Начальник столичного главка также отметил, что одной из версий взрыва является теракт. При этом, по его словам, на месте взрыва были найдены несколько фрагментов гранаты РГД-5. Вместе с тем, начальник полиции Киева не исключает, что взрывное устройство могло заложить в авто другое лицо, а не владелец.

Напомним, на улице Чернобыльской в Киеве произошел взрыв в припаркованном авто Волга. Четверо детей получили ранения и госпитализированы. Один ребенок в коме.