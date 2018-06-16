Столб пепла в 5 км: в Японии начался вулканический апокалипсис

В Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима: столб пепла из его кратера поднялся на высоту 4,7 километра.
Как сообщают местные СМИ, огромные валуны из жерла вулкана разлетаются на расстояние более чем 1 километр.
Отмечается, что в связи с ситуацией на острове введен третий уровень опасности.
Информации о пострадавших пока нет.
К слову, Сакурадзима является активным вулканом, а извержения там происходят регулярно.
Тем временем, пользователи в соцсетях публикуют фото и видео извержения Сакурадзимы.
＃桜島＃火山＃灰＃鹿児島＃フェリー
(・_・;)暗くなってきた… pic.twitter.com/IlEPZZw71v
— 美四季 (@yoshiki_the) 15 июня 2018 г.
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Напомним, что в начале июня в Гватемале произошло второе извержение вулкана Фуэго.