В Черкассах взорвалось авто – погиб известный бизнесмен

Сегодня утром в Черкассах взорвался автомобиль Мерседес. По информации местных СМИ, в машине находился известный бизнесмен, он погиб. Официального подтверждения не было.

– Сегодня около 07. 00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкасс взорвался автомобиль марки Мерседес. В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу, – говорится в сообщении пресс-службы полиции Черкасской области.

В то же время черкасское издание Про все со ссылкой на свои источники сообщает, что водитель автомобиля погиб. Отмечается, что погибшим оказался 69-летний бизнесмен. Кроме того, потерпевший возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

В полиции информацию о смерти пострадавшего пока не комментируют. Сообщается, что сейчас на месте случившегося работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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