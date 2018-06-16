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В Черкассах взорвалось авто – погиб известный бизнесмен

Сегодня утром в Черкассах взорвался автомобиль Мерседес. По информации местных СМИ, в машине находился известный бизнесмен, он погиб. Официального подтверждения не было.

– Сегодня около 07. 00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкасс взорвался автомобиль марки Мерседес. В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу, – говорится в сообщении пресс-службы полиции Черкасской области.

В то же время черкасское издание Про все со ссылкой на свои источники сообщает, что водитель автомобиля погиб. Отмечается, что погибшим оказался 69-летний бизнесмен. Кроме того, потерпевший возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

В полиции информацию о смерти пострадавшего пока не комментируют. Сообщается, что сейчас на месте случившегося работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, что на улице Чернобыльской в Киеве произошел взрыв в припаркованном авто Волга. Четверо детей получили ранения и госпитализированы. Один ребенок в коме.

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