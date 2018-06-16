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В Днепропетровской области грузовик упал на железнодорожные пути

В Днепропетровской области грузовик упал с автомобильного моста на железнодорожные пути.

Залізниця

Возле Новомосковска (Днепропетровская область) грузовой автомобиль Iveco упал с автомобильного моста на железнодорожные пути, из-за чего перегон Самаровка-Новомосковск был перекрыт несколько часов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

– По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что грузовой автомобиль Iveco упал с автомобильного моста на железнодорожные пути, тем самым перекрыв 2 пути на перегоне Самаровка-Новомосковск. Возникла задержка железнодорожного транспорта, – говорится в сообщении.

Водителя грузовика доставили в Центральную районную больницу Новомосковска.

Грузовой автомобиль стянули с пути, благодаря чему движение было восстановлено.

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К слову, во Львовской области произошло столкновение микроавтобусов Mercedes Sprinter и Iveco.

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