В Донецкой области в руках мужчины взорвался боеприпас

В Донецкой области у мужчины в руках произошла детонация взрывоопасного предмета.

В селе Райское (Донецкая область) у мужчины в руках взорвался боеприпас, который он нашел неподалеку от дачи, сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

– Полицейские установили, что мужчина находился на даче в с. Райское. Неподалеку в поле он нашел неизвестный предмет, похожий на боеприпас, и забрал его с собой, чтобы сделать из него сувенир для сына. Когда мужчина попытался его разобрать, предмет взорвался у него в руках. В результате мужчина получил ранение левой кисти. Пострадавший госпитализирован, – говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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