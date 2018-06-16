В Харькове скорая сбила школьника в наушниках

В Харькове автомобиль скорой помощи сбил 15-летнего школьника, который слушал музыку в наушниках.

В Харькове на перекрестке улиц Чкалова и Шишковской автомобиль скорой помощи сбил 15-летнего школьника, в результате чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму, сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, который потерял сознание.

– Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами. В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближение транспортного средства, потому что слушал музыку в наушниках. Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса, – говорится в сообщении.

Читайте: Страшное ДТП под Киевом: BMW разорвало на части

Пострадавшего парня доставили в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

К слову, на улице Чернобыльской в Киеве произошел взрыв в припаркованном авто Волга. Четверо детей получили ранения и госпитализированы.

Фото: пресс-служба ГУНП в Харьковской области