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Марш равенства в Киеве: задержаны 56 человек, есть пострадавшие

Перед началом Марша равенства в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и представителями националистической организации С14. Задержаны 56 человек, пятерым правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

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По данным полиции, около 6 утра группа из более 150 человек вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства.

С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход.

Чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали.

По данным полиции, в управление доставляют 28 человек, пятерым правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

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Позже полиция сообщила о втором столкновении с участием участников Марша равенства.

– Поступила информация, что возле гостиницы Опера происходит столкновение между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали около 20 человек, – говорится в сообщении.

По данным организации С14, полиция применила силу против националистов, которые пришли в центр Киева, чтобы “выразить свой протест” против проведения Марша равенства.

Активисты прибыли в центр города еще с вечера, а утром их “окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом”.

По сообщению С14, задержаны около 20 человек, многие травмированых.

По состоянию на 8.15, в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в целом доставили 56 человек.

Напомним, сегодня в 9.00 в Киеве начался ежегодный Марш равенства КиевПрайд за права ЛГБТ-сообщества.

Столичная полиция и местные власти пообещали активистам обеспечить безопасность во время марша и не допустить провокаций со стороны радикально настроенных граждан.

Фото: С14, Нацполиция

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