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На Ровенщине авто с детьми влетело в дерево – 7 человек в больнице

16 июня в Ровенской области произошло ДТП, в котором пострадали шестеро детей и 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat. Всех их госпитализировали.

У ДТП на Рівненщині постраждали 6 дітей

Авария произошла 16 июня в поселке Мизоч Здолбуновского района.

Житель села Дермань Вторая по неизвестным причинам не справился с управлением Volkswagen Passat и допустил столкновение с деревом.

– В салоне легковушки находились шестеро детей, всех их госпитализировали в больницу: 9-летнюю девочку из Днепра – с ушибами, переломом челюсти и сотрясением мозга, 5-летнюю здолбунивчанку – с закрытой черепно-мозговой травмой, 16-летнего жителя Здолбунов – с травмой голени, двух 15-летних мальчиков доставили в больницу с ушибами ног, а у 17-летнего здолбунивчанина диагностировали ушиб позвоночника, – рассказали в полиции.

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Все пострадавшие – дети знакомых и родственников водителя. Мужчина также получил телесные повреждения в виде политравмы, повреждение ключицы и внутренних органов, он в больнице.

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На Ровенщине авто с детьми влетело в дерево – 7 человек в больнице / 3 фотографии

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП и был ли водитель трезв.

К слову, на юге Казахстана пассажирский поезд сошел с рельсов. Погиб подросток, еще три человека госпитализированы.

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