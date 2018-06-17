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На Житомирщине в лоб столкнулись два авто – есть погибшие

На Варшавской трассе возле села Белокоровичи (Житомирская область) произошло лобовое столкновение автомобилей Lada и Volkswagen.

Ужасное лобовое столкновение с участием Lada и Volkswagen произошло сегодня на Варшавской трассе, возле села Белокоровичи, сообщает Киев оперативный.

По предварительной информации, водитель Lada уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Свидетели сообщают, что есть погибшие.

На месте пока нет, ни врачей, ни правоохранителей. Первую помощь оказывают неравнодушные люди, которые проезжали мимо.

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Напомним, в Ровенской области авто с детьми врезалось в дерево – шесть детей и водитель легковушки в больнице.

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