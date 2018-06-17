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В Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибший

В Жамбылской области на юге Казахстана с рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда сообщением Астана – Алма-Ата. Три из них перевернулись. Погиб подросток, еще троих людей госпитализировали.

Восемь вагонов пассажирского поезда Байтерек сообщением Астана – Алматы сошли с рельсов. Инцидент произошел около 13.30 по местному времени.

По данным Интерфакс-Казахстан, в результате аварии один человек погиб, трое получили ранения.

– По предварительным данным, один погиб, это подросток. Трое взрослых госпитализированы, – сказали в областном департаменте по ЧС.

По словам официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Руслуна Иманкулова, с рельсов сошли восемь вагонов, три из них опрокинулись на бок.

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Очевидцы аварии выкладывают в соцсети видео с места происшествия. На кадрах видно, как из окон лежащих на боку вагонов выбираются люди.

К слову, в Киеве поезд насмерть сбил двух людей, которые решили перебежать железнодорожные пути возле ТРЦ.

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