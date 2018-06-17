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В Киеве поезд насмерть сбил двух людей возле ТРЦ

Вечером 16 июня на улице Гринченко в Киеве поезд насмерть сбил двоих людей, которые решили перебежать железнодорожные пути.

Смертельное ЧП произошло около в Киеве на улице Гринченко под мостом возле ТРЦ Ocean Plaza, сообщает dtp.kiev.ua.

– Поезд насмерть сбил двоих человек, около 30-35 лет. Смерть наступила мгновенно. Один из погибших практически обезглавлен. Вылетела челюсть. Пути в потеках крови, – говорится в сообщении.

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По данным Информатора, погибли мужчина и женщина.

– Поезд направлялся по маршруту Хмельницкий – Лисичанск. Водитель рассказывает, что было очень темно, он не заметил пешеходов. В последний момент он резко затормозил, но избежать аварии не получилось, – пишет издание.

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В Киеве поезд насмерть сбил двух людей возле ТРЦ / 5 фотографий

Ранее в Днепропетровской области грузовик упал с автомобильного моста на железнодорожные пути. Водителя доставили в больницу.

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