В США мужчины расстреляли толпу, один нападавший убит

В городе Трентон, штат Нью-Джерси, на ночном фестивале искусств Art All Night началась стрельба. Двое подозреваемых открыли огонь по толпе на улице. Один нападавший убит, второй задержан.

На фестивале было примерно тысяча человек, сообщает Fox News.

На фестивале искусств Art All Night показывают фильмы, произведения искусства, играет музыка и продается еда.

В ходе стрельбы 20 человек получили ранения: 16 из них оказали помощь на месте, а четверых, включая 13-летнего мальчика, увезли в критическом состоянии.

Один из двух нападавших, 33-летний мужчина, был убит — по словам представителей власти, пока не известно, был ли он застрелен открывшей ответный огонь полицией или кем-то другим. Второй нападавший был задержан, мотивы обоих неизвестны.

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Публикация от SurpremeSkrilla(S4R)#thc (@kingjuffer) 17 Июн 2018 в 12:47 PDT

Напомним, в США мужчина взял в заложники 4 детей.