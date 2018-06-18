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ДТП в Харькове: микроавтобус сбил ребенка насмерть

Вечером 17 июня в Харькове водитель микроавтобуса насмерть сбил семилетнюю девочку.

ДТП у Харкові

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Установлено, что на улице Драгомировской 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб на месте.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

На днях во Львовской области столкнулись два микроавтобуса – один человек погиб, девять в больнице.

Фото: Поліція Харківщини

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