ДТП в Харькове: микроавтобус сбил ребенка насмерть

Вечером 17 июня в Харькове водитель микроавтобуса насмерть сбил семилетнюю девочку.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Установлено, что на улице Драгомировской 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб на месте.Читайте: Страшное ДТП под Киевом: BMW разорвало на части Автомобиль вдребезги - нардеп Шахов попал в ДТП Жуткое ДТП на Одесской трассе: женщина погибла, перебегая дорогу
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
На днях во Львовской области столкнулись два микроавтобуса – один человек погиб, девять в больнице.
Фото: Поліція Харківщини