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Волна накрыла с головой: в Приморском утонул ребенок пока за ним шла тренер

В селе Приморское Килийского района Одесской области в Черном море утонул 10-летний мальчик.

утонул ребенок в приморском

Об этом сообщает прес-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В 11.40 к спасателям обратилась тренер баскетбольной команды детско-юношеской спортивной школы города Килия.

Заявительница рассказала, что она с командой в составе 32 детей приехала на один день на отдых в Приморское.

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– На пляже детей разделили на две команды, они зашли в море, где играли и купались. Затем тренер и два завуча позвали детей на берег. Когда все дети вышли из воды, взрослые увидели одного из игроков – 10-летнего мальчика, который остался на косе. Тренер зашла в воду и начала движение в сторону ребенка. Однако в следующее мгновение волна накрыла его с головой, и он исчез из поля зрения – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли правоохранители и спасатели.

Напомним, в Ровенской области 7 июня около полудня во время туристического похода утонула 12-летняя девочка.

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