Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за массовой драки на борту

Самолет авиакомпании Ryanair был вынужден совершить экстренную посадку в Париже. Причиной тому стала “пьяная драка”, в которой приняли участие около 20 человек.

Об этом сообщает издание Mirror.

Так, капитан сообщил, что 20 отдыхающих приняли участие в драке на борту.

Драку спровоцировали трое пьяных мужчин, их удалили из самолета после приземления во Франции.

– Мы не будем терпеть деструктивное поведение. Безопасность и комфорт клиентов, а также экипажа, является нашим приоритетом номер один, – заявил представитель Ryanair Робин Киле.

Капитан самолета заявил, что на борту рейса находились дети и рейс был перенаправлен для безопасности всех пассажиров на борту.

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Сообщается, что авиакомпания после инцидента призвала к запрету на продажу спиртного в аэропортах до 10 утра. Озорники начали употреблять спиртное в аэропорту Дублина до вылета, который был запланирован на 8.50 по местному времени.

Напомним, как пилот экстренно посадил самолет через вонючего пассажира.