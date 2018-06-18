Маршрутки-амфибии и поваленные деревья – потоп в Луцке

Ливень со шквалистым ветром накрыл сегодня Луцк. Последствия непогоды в областном центре Волыни устраняет спецтехника.
В результате урагана в Луцке вырваны с корнем и повалены десятки деревьев, пишет Волынь.
КП Парки и скверы м. Луцка сформировало оперативную бригаду, которая будет резать и вывозить поваленные деревья. Прежде всего режут и вывозят деревья в тех местах, где из-за свержения перекрыто движение транспорта.
Кроме того, в Луцке после ливня пострадали машины и общественный транспорт.
Так, на проспекте Возрождения разлились целые реки на дороге. С ловушки коммунальщики вытаскивали троллейбус.
Некоторые из горожан, несмотря на обильный ливень, уверенно шагали затопленным проспектом, сняв обувь.
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Напомним, как непогода оставила без света более 50 населенных пунктов в Украине.
Фото: Волинь Post, Facebook, Волинські новини