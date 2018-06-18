На глазах у детей: в РФ медведь напал на дрессировщика

В селе Ольховка Волгоградской области (Россия) цирковой медведь во время выступления накинулся на дрессировщиков.
Видео инцидента было опубликовано в YouTube.
Дрессировщики заставляли уставшее животное скатиться с горки. Одна из дрессировщиц ударила зверя палкой, после чего он напал на другого сотрудника цирка и повалил его на пол.
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Работникам цирка удается оттащить медведя от его жертвы. Отмечается, что мужчина серьезно не пострадал.
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Видео: ПРИЗЫВ 34
Фото: БЕЗФОРМАТА.ru
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