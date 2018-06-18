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На глазах у детей: в РФ медведь напал на дрессировщика

В селе Ольховка Волгоградской области (Россия) цирковой медведь во время выступления накинулся на дрессировщиков.

Видео инцидента было опубликовано в YouTube.

Дрессировщики заставляли уставшее животное скатиться с горки. Одна из дрессировщиц ударила зверя палкой, после чего он напал на другого сотрудника цирка и повалил его на пол.

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Работникам цирка удается оттащить медведя от его жертвы. Отмечается, что мужчина серьезно не пострадал.

Ранее Факты ICTV писали, что в Бразилии на 15-летнего парня напала акула. В итоге атаки юноша лишился своих половых органов.

Видео: ПРИЗЫВ 34

Фото: БЕЗФОРМАТА.ru

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