Под Киевом парень лишился руки в прямом эфире

В селе Большая Солтановка Васильковского района Киевской области при демонстрации в прямом эфире взрывчатки сильно травмировался 25-летний житель – ему оторвало руку.

Об этом сообщают в ГУ НП Киевской области.

– Выяснили, что двое друзей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей – демонстрировали взрывоопасные предметы: гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв. 25-летний житель села Большая Солтановка получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки, – рассказали правоохранители.

По данным полиции, взрыв произошел дома у потерпевшего, на месте происшествия провели неотложный обыск. “Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию”, – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Сейчас правоохранители устанавливают, откуда у молодого человека такой арсенал боеприпасов. Следствие продолжается. Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье – от трех до семи лет тюрьмы.

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К слову, в городе Лабинск Краснодарского края РФ мужчина погиб, пытаясь сделать селфи с гранатой.