PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Попросил меню на украинском: пограничнику сломали челюсть в Мариуполе/

Попросил меню на украинском: пограничнику сломали челюсть в Мариуполе

Подполковнику Государственной пограничной службы в кафе Мариуполя сломали челюсть, когда он просил дать ему меню на украинском.

– Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups с коллегами – охрана завалила Стаса на пол и сломала ему челюсть. Все через просьбу уважать клиентов и дать меню на украинском языке, – сообщила заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Она рассказала, что подполковник Госпогранслужбы по имени Стас, который 14 лет служит на восточных границах Украины, потерял дом, когда началась война.

Читайте: В Мариуполе мужчина открыл огонь на детской площадке, есть пострадавший

Боец также выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев, а в прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Сейчас он возглавляет пропускной пункт Сартана.

image image
Попросил меню на украинском: пограничнику сломали челюсть в Мариуполе / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в КПВВ Новотроицкое женщина водитель умышленно наехала на пограничника Донецкого отряда, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств.

Фото: Markiian Lyseiko.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Крим
Россия держит в заложниках в Крыму 7 украинских моряков
Россия закрыла границу для авто из Украины
На Донбассе женщина-водитель умышленно наехала на пограничника
Контрабанда от Chanel: с Донбасса везли сумок и колье на полмиллиона
Світлана Сурганова
Экс-солистку Ночных снайперов не пустили в Украину
Не лезь куда не нужно: пограничника бросили в багажник и вывезли к реке
Двох росіян не пустили в Україну через георгіївську стрічку
Счастливо! Россиян с георгиевской лентой не пустили в Украину
Россия задержала 5 судов, идущих в Украину
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка