Подполковнику Государственной пограничной службы в кафе Мариуполя сломали челюсть, когда он просил дать ему меню на украинском.

– Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups с коллегами – охрана завалила Стаса на пол и сломала ему челюсть. Все через просьбу уважать клиентов и дать меню на украинском языке, – сообщила заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Она рассказала, что подполковник Госпогранслужбы по имени Стас, который 14 лет служит на восточных границах Украины, потерял дом, когда началась война.

Читайте: В Мариуполе мужчина открыл огонь на детской площадке, есть пострадавший

Боец также выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев, а в прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Сейчас он возглавляет пропускной пункт Сартана.



Попросил меню на украинском: пограничнику сломали челюсть в Мариуполе / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в КПВВ Новотроицкое женщина водитель умышленно наехала на пограничника Донецкого отряда, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств.

Фото: Markiian Lyseiko.