Попросил меню на украинском: пограничнику сломали челюсть в Мариуполе

Подполковнику Государственной пограничной службы в кафе Мариуполя сломали челюсть, когда он просил дать ему меню на украинском.
– Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups с коллегами – охрана завалила Стаса на пол и сломала ему челюсть. Все через просьбу уважать клиентов и дать меню на украинском языке, – сообщила заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.
Она рассказала, что подполковник Госпогранслужбы по имени Стас, который 14 лет служит на восточных границах Украины, потерял дом, когда началась война.
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Боец также выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев, а в прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Сейчас он возглавляет пропускной пункт Сартана.
Ранее Факты ICTV писали, что в КПВВ Новотроицкое женщина водитель умышленно наехала на пограничника Донецкого отряда, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств.
Фото: Markiian Lyseiko.