PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Потоп в Виннице: ливень парализовал город/

Потоп в Виннице: ливень парализовал город

В Виннице вечером 17 июня прошел ливень, который затопил улицы города.

Потоп у Вінниці

Об этом сообщает местное издание 20minut.

Вследствие непогоды городские улицы превратились в реки, а автомобили – на лодки, некоторые теряли номерные знаки.

Непогода также валила деревья на припаркованные машины.

Информации о пострадавших нет.

Читайте: Непогода оставила без света более 50 населенных пунктов в Украине Непогода в Киеве: авто плывут по дорогам, дерево убило женщину Непогода валит деревья в Киеве

image image image
Потоп в Виннице: ливень парализовал город / 3 фотографии

Напомним, вчера из-за непогоды в Украине были обесточены 129 населенных пунктов.

Фото, видео: 20minutСтаніслав Нижник-Оскольський

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка