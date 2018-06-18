PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Мощное землетрясение в Японии: есть жертвы/

Мощное землетрясение в Японии: есть жертвы

Сегодня утром в японском городе Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. Погибли два человека и более 10 получили ранения.

Землетрус в Японії

Об этом сообщает агенство Kyodo.

Среди погибших в результате землетрясения в Японии – мужчина и 9-летняя девочка.

На них рухнула стена в бассейне.

Отмечается также, что было нарушено движение транспорта и возникли перебои с электричеством.

По данным Японского метеорологического агентства, подземные толчки зафиксированы в 01:58 по Кеву на глубине около 13 км на севере префектуры Осака.

Читайте: Землетрясение в Одессе: дрожали стены, сигнализация не умолкала

К слову, в феврале на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Столб пепла в 5 км: в Японии начался вулканический апокалипсис
G7 создаст группу быстрого реагирования на действия РФ
Кіт
В Японии открылся отель, в котором можно арендовать кота
Впервые за 125 лет! Coca-Cola выпустила алкогольный напиток
Неожиданно: японцы показали Nissan Leaf 2018 кабриолет
Літак
В Японии Boeing со 137 пассажирами загорелся при злете
Пенсіонерка Бабуся
Парень тайно жил в доме пенсионерки. Нашли через полгода
Землетрус
Самое сильное с 1975 года – на Гавайях произошло землетрясение
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка