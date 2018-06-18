Мощное землетрясение в Японии: есть жертвы

Сегодня утром в японском городе Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. Погибли два человека и более 10 получили ранения.
Об этом сообщает агенство Kyodo.
Среди погибших в результате землетрясения в Японии – мужчина и 9-летняя девочка.
На них рухнула стена в бассейне.
Отмечается также, что было нарушено движение транспорта и возникли перебои с электричеством.
По данным Японского метеорологического агентства, подземные толчки зафиксированы в 01:58 по Кеву на глубине около 13 км на севере префектуры Осака.
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К слову, в феврале на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла.
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