Мощное землетрясение в Японии: есть жертвы

Сегодня утром в японском городе Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. Погибли два человека и более 10 получили ранения.

Об этом сообщает агенство Kyodo.

Среди погибших в результате землетрясения в Японии – мужчина и 9-летняя девочка.

На них рухнула стена в бассейне.

Отмечается также, что было нарушено движение транспорта и возникли перебои с электричеством.

По данным Японского метеорологического агентства, подземные толчки зафиксированы в 01:58 по Кеву на глубине около 13 км на севере префектуры Осака.

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К слову, в феврале на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла.