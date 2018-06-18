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Смерч в море под Одессой зафиксировали на видео

В селе Приморское Одесской области отдыхающие наблюдали вчера, 17 июня, как над Черным морем пронесся смерч.

Смерч під Одесою

Об этом сообщает в Facebook глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

Он выложил на своей страничке фото этого необычного явления.

По предварительным данным, в результате непогоды никто не пострадал.

Читайте: Смерч на Сумщине попал на видео

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Смерч в море под Одессой зафиксировали на видео / 4 фотографии

К слову, недавно на Южном шоссе в Запорожье также пронесся смерч.

Фото, видео: Павло Бойченко, dumskaya.net, Antonina S.

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