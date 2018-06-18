Туристический автобус перевернулся в Польше: есть жертвы, 16 пострадавших

В Польше автобус с 50 туристами, который утром следовал в направлении города Торунь, съехал с дороги в канаву и перевернулся. В результате ДТП погибли два человека, еще 16 получили травмы.

Об этом сообщает Укринформ.

Авария с автобусом произошла между 8.00 и 9.00 утра (по Киеву) вблизи населенного пункта Константиново Куявско-Поморского воеводства Польши.

На месте ДТП продолжается спасательная операция. Пострадавших доставляют в больницы, в том числе вертолетами.

При этом локальную дорогу №91 на трассе Лодзь-Гданьск заблокировано, поэтому организованы объездные пути.

По данным RMF24, автобус вез группу пенсионеров с Бодзанова на экскурсию в Гданьск. Сейчас по меньшей мере шесть человек в тяжелом состоянии.

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Напомним, недавно в Польше на железнодорожном переезде авто с украинцами попало под поезд.