Туристический автобус перевернулся в Польше: есть жертвы, 16 пострадавших

В Польше автобус с 50 туристами, который утром следовал в направлении города Торунь, съехал с дороги в канаву и перевернулся. В результате ДТП погибли два человека, еще 16 получили травмы.
Об этом сообщает Укринформ.
Авария с автобусом произошла между 8.00 и 9.00 утра (по Киеву) вблизи населенного пункта Константиново Куявско-Поморского воеводства Польши.
На месте ДТП продолжается спасательная операция. Пострадавших доставляют в больницы, в том числе вертолетами.
При этом локальную дорогу №91 на трассе Лодзь-Гданьск заблокировано, поэтому организованы объездные пути.
По данным RMF24, автобус вез группу пенсионеров с Бодзанова на экскурсию в Гданьск. Сейчас по меньшей мере шесть человек в тяжелом состоянии.
Wojewoda @M_Bogdanowicz_ już jest na miejscu wypadku autokaru w Konstantynowie (gm. Waganiec). #KujawskoPomorskie @MSWiA_GOV_PL @RCB_RP @tvp_info @RMF24pl @tvpbydgoszcz @radiopik @pomorska pic.twitter.com/wO3iVCIsJT
— KP Urząd Wojewódzki (@KPUWBydgoszcz) 18 июня 2018 г.
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Напомним, недавно в Польше на железнодорожном переезде авто с украинцами попало под поезд.