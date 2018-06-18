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В Нидерландах автомобиль въехал в толпу на музыкальном фестивале

Сегодня утром в Нидерландах автомобиль наехал на людей на музыкальном фестивале.

В результате наезда автомобиля на людей на музыкальном фестивале в Нидерландах умер один человек, трое ранены, сообщает Reuters.

Инцидент произошел на концерте PinkPop в провинции Лимбург.

Водитель на фургоне скрылся с места ДТП. Полиция ведет его розыск.

Улица, где произошел наезд, была закрыта для расследования.

Читайте: В России такси въехало в толпу – пострадали болельщики

К слову, вечером 17 июня в Харькове водитель микроавтобуса насмерть сбил семилетнюю девочку.

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