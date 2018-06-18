В Павлограде мужчина выстрелил в лицо полицейскому

В центре Павлограда водитель автомобиля Газель угрожал пистолетом людям на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

– Мужчина вышел из автомобиля и направился в сторону людей, находившихся на остановке общественного транспорта. Когда неизвестный направил оружие в сторону людей, полицейские приказали ему остановиться, на что мужчина не отреагировал. Во время задержания злоумышленника он выстрелил полицейскому в лицо, – говорится в сообщении.

Раненого правоохраниетеля госпитализировали, другие люди не пострадали.

Стрелка, который оказался 36-летним местным жителем, задержали.

Пистолет изъяли и направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины – Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

В апреле в Винницкой области капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у 40 учеников во время открытого урока, где полицейские рассказывали об особенностях своей работы.

Фото: dp.npu.gov.ua