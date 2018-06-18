В Павлограде мужчина выстрелил в лицо полицейскому

В центре Павлограда водитель автомобиля Газель угрожал пистолетом людям на остановке общественного транспорта.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
– Мужчина вышел из автомобиля и направился в сторону людей, находившихся на остановке общественного транспорта. Когда неизвестный направил оружие в сторону людей, полицейские приказали ему остановиться, на что мужчина не отреагировал. Во время задержания злоумышленника он выстрелил полицейскому в лицо, – говорится в сообщении.Читайте: Стрельба в Николаеве: мужчина получил 5 ранений Стрельба в Черкассах: погиб депутат облсовета, есть раненный - СМИ Стрельба на Гидропарке в Киеве: есть раненые
Раненого правоохраниетеля госпитализировали, другие люди не пострадали.
Стрелка, который оказался 36-летним местным жителем, задержали.
Пистолет изъяли и направили на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины – Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.
В апреле в Винницкой области капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у 40 учеников во время открытого урока, где полицейские рассказывали об особенностях своей работы.
Фото: dp.npu.gov.ua