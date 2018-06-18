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В центре Киева автомобиль провалился под землю

В центре Киева автомобиль провалился полностью в яму.

Инцидент произошел в районе улицы Ярославов Вал, сообщает пользователь Nalaty в Twitter.

Судя по фото, провал грунта случился у кромки бордюра, где стоял автомобиль.

Читайте: Tesla с режиссером карточного домика загорелось во время движения

На месте работает спецтехника. О пострадавших не сообщается.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве припаркованный автомобиль Mini Cooper провалился под землю.

Фото: 

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