В штате Миссури (США) йоркширский терьер помог найти 3-летнюю девочку, которая потерялась в кукурузном поле.

В штате Миссури (США) йоркширский терьер всю ночь пробыл с 3-летней девочкой, которая потерялась в кукурузном поле, и помог спасателям найти ее, сообщает ABC News.

Ребенка искали около 150 добровольцев, однако найти его не могли, пока пес не подал знак.

Животное подало голос на лай одной из поисковых собак, что помогло найти йоркширского терьера и девочку.

– Один из псов лаял, и слабый лай услышали в ответ. Мы пошли на него и нашли девочку и йоркширского терьера. Собака оставалась с ребенком всю ночь, – рассказал сержант полиции Кларк Парротт.



Успокаивал всю ночь: пес помог найти потерявшуюся в поле 3-летнюю девочку / 2 фотографии

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Фото: MSHP Troop E

