Гигантские провалы и каменные ловушки: наводнение в Мичигане

Об этом сообщается на сайте губернатора региона Ричарда Снайдера.

– Губернатор Снайдер объявил режим стихийного бедствия в округах Хоутон и Меномини после того, как на них обрушились сильные дожди, что привело к повсеместному ущербу, вызванному наводнениями, – говорится в сообщении.

Читайте: Маршрутки-амфибии и поваленные деревья – потоп в Луцке

Военнослужащие Национальной гвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.

Copper country in in trouble. Please send aide to the U.P. #Houghton County, MI # Baraga County, MI pic.twitter.com/m8jHUsLUbJ

Catastrophic flooding in the U-P washes out roads in Houghton & Menominee Counties. @michigantech is closed today because of the flooding. @michnewsnetwork pic.twitter.com/hut6THx4EF

— MichiganNewsNetwork (@michnewsnetwork) 18 июня 2018 г.