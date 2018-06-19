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Гигантские провалы и каменные ловушки: наводнение в Мичигане

В американском штате Мичиган из-за экстремальных наводнений объявлен режим стихийного бедствия.

Об этом сообщается на сайте губернатора региона Ричарда Снайдера.

– Губернатор Снайдер объявил режим стихийного бедствия в округах Хоутон и Меномини после того, как на них обрушились сильные дожди, что привело к повсеместному ущербу, вызванному наводнениями, – говорится в сообщении.

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Военнослужащие Национальной гвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.

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Гигантские провалы и каменные ловушки: наводнение в Мичигане / 5 фотографий

Напомним, Напомним, как непогода оставила без света более 50 населенных пунктов в Украине.

Фото: Twitter

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