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На Днепропетровщине работник школы оказался педофилом

На Днепропетровщине педофил среди белого дня домогался к детям.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

7-летняя девочка с подружкой играли во дворе, когда к ним подошел мужчина. Он попросил раздеться, а потом и сам снял штаны и начал демонстрировать свой половой орган.

Девочки не растерялись: сбежали и рассказали все родителям. Свидетелями происшествия стали и другие дети.

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Педофилом оказался 33-летний дворник местной школы. Он более трех лет работал рядом со школьниками.

Директор школы, в которой работает мужчина, не собирается увольнять дворника. Женщина отметила, что он добросовестный работник, поэтому будет ждать решения суда.

В полиции уже открыли уголовное производство по ч.2. ст.156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Однако, прокуратура отпустила подсудимого.

Ранее Факты ICTV писали, что на одном из пляжей Одессы задержали 72-летнего мужчину, который несколько дней подряд цеплялся с разговорами к малолетней девочке, а во время последней встречи решился прикоснуться.

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