На Полтавщине автомобиль Audi на большой скорости влетел в отбойник и загорелся.
На Полтавщине на трассе Киев-Харьков автомобиль Audi на большой скорости влетел в отбойник, в результате чего погибла девушка – пассажир авто, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Водитель автомобиля попал в реанимацию.
– Девушка сгорела. Парень-водитель в реанимации. Смертельное огненное ДТП на трассе Киев-Харьков, 180 км. На протяжении 100 метров разбит отбойник. Какая была скорость Audi неизвестно, – говорится в сообщении.
По информации одного из свидетелей ДТП, девушку вытащили до возгорания автомобиля. Погибла она, скорее всего, от полученных травм.
На Полтавщине авто влетело в отбойник и загорелось / 3 фотографии
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К слову, вечером 17 июня в Харькове водитель микроавтобуса насмерть сбил семилетнюю девочку.
Фото: dtp.kiev.ua
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