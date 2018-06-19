На Полтавщине автомобиль Audi на большой скорости влетел в отбойник и загорелся.

На Полтавщине на трассе Киев-Харьков автомобиль Audi на большой скорости влетел в отбойник, в результате чего погибла девушка – пассажир авто, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Водитель автомобиля попал в реанимацию.

– Девушка сгорела. Парень-водитель в реанимации. Смертельное огненное ДТП на трассе Киев-Харьков, 180 км. На протяжении 100 метров разбит отбойник. Какая была скорость Audi неизвестно, – говорится в сообщении.

По информации одного из свидетелей ДТП, девушку вытащили до возгорания автомобиля. Погибла она, скорее всего, от полученных травм.





На Полтавщине авто влетело в отбойник и загорелось / 3 фотографии

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К слову, вечером 17 июня в Харькове водитель микроавтобуса насмерть сбил семилетнюю девочку.

Фото: dtp.kiev.ua