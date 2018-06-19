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Приставил нож к горлу – в Одесской области произошло страшное ограбление

В Одессе возле железнодорожной станции мужчина с ножом напал на женщину и украл у нее золотой крестик.

Об этом говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

Местные жители увидели грабителя, который приставил нож к горлу женщины, однако тот убежал от них и пытался скрыться на соседнем огороде.

– Сегодня в половине десятого утра мы услышали лай собаки и крики со стороны улицы. Люди бежали и говорили, что на соседний участок перелез молодой человек с ножом, – рассказала очевидица.

Местные жители вызвали полицию и начали прочесывать свои участки. Полицейские нашли на одном из огородов мужчину с ножом, который неадекватно себя вел.

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К слову, в центре Павлограда водитель автомобиля Газель угрожал пистолетом людям на остановке общественного транспорта.

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