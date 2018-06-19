В Харькове 13-летняя девочка напилась таблеток для похудения и попала в реанимацию

Вчера в Харькове в больницу с отравлением забрали 13-летнюю девочку. Она приняла таблетки для похудения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины, передает Еспресо.
Установили, что девушка дома выпила таблетки для похудения. После приема медикаментов ей стало плохо и она в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию областной детской больницы.
Данное событие внесено в журнал единого реестра заявлений и сообщений. В настоящее время ребенок переведен в аллергологическое отделение, ее жизни ничего не угрожает.
Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств отравления девушки.
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К слову, в июле прошлого года девушка после родов приняла таблетки для похудения и умерла.
ФОТО: Рixabay
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