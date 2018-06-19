В Майами застрелили известного рэпера

В Майами был убит американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под своим псевдонимом XXXTentacion.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на департамент шерифа.

Стрельба произошла около мотосалона. В рэпера выстрелили, когда он выходил из своей машины. Очевидцы рассказали полиции, что из машины похитили сумку Louis Vuitton.

Парень скончался в больнице, не выходя из комы.

По данным полиции, подозреваемые в нападении — двое мужчин в толстовках с капюшонами. На стрелявшем была красная маска. Нападавшие скрылись в черном Dodge Journey.

Журнал XXL со ссылкой на данные местных властей сообщает, что перед стрельбой рэпер снял деньги в банке и что за ним после этого следили как минимум три машины.

К слову, настоящее имя XXXTentacion — Джасей Дуэйн. Ему было 20 лет. Дебютный альбом рэпера 17 вышел в августе 2017 года. Он занял второе место в чарте Billboard 200.

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В отношении рэпера было заведено несколько уголовных дел. Его, в частности, обвинили в насилии в отношении его беременной девушки, вооруженном разбое и попытках оказать давление на свидетелей.

До недавнего времени музыкант находился под домашним арестом. В марте суд отпустил его, чтобы он мог провести концертный тур.

Напомним, на Днепропетровщине подросток убил 13-летнюю девушку после дискотеки.